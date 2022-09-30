Прем'єр-міністри Нідерландів і Швеції, а також ймовірний глава нового уряду Італії висловили підтримку цілісності України

Прем'єр-міністри Нідерландів і Швеції Марк Рютте та Магдалена Андерсон, а також лідер ультраправої політичної партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні, яка, ймовірно, стане главою нового італійського уряду, засудили дії РФ і висловили підтримку територіальній цілісності України.

Як повідомляє Аljazeera, глава нідерландського уряду Рютте в п'ятницю сказав журналістам у Гаазі, що Нідерланди "ніколи не визнають" спробу анексії Донецької та Луганської, а також частини Херсонської та Запорізької областей України так само, як вони не визнають спроби анексії Кримського півострова.

У свою чергу, шведський прем'єр-міністр Магдалена Андерсон на пресконференції в п'ятницю назвала дії РФ "повним фарсом" і зазначила, що Швеція "найрішучішим чином" засуджує спробу анексії українських територій.

Джорджія Мелоні заявила, що дії РФ не мають жодної юридичної та політичної сили. При цьому, за її словами, своїми діями Володимир Путін продемонстрував своє "неоімперіалістичне бачення світу на радянський зразок, яке загрожує безпеці всього європейського континенту".