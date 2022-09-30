Не бачу жодного уряду Європи, який може відмовитись від підтримки України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить жодного уряду Європи, який може відмовитись від підтримки України.

"Я не бачу жодного уряду в Європі, який міг би собі дозволити відмовитися від підтримки рішень, пов'язаних з Україною, і піти в повний ігнор", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр висловив упевненість, що чинні санкції проти Росії точно ніхто не скасовуватиме.

"Що таке підтримка України? Це дуже різні форми. Санкції. Чинні санкції точно ніхто не скасовуватиме, на це консенсусу в ЄС не буде. Тут можна бути абсолютно спокійними. Буде дедалі складніше застосовувати серйозні нові санкції. Так, ми це вже бачимо, це вже відбувається. Зброя. Теоретична ситуація: якщо один уряд постачає нам зараз танки і снаряди, а прийде новий і скаже, що не може через політичні причини більше летальну зброю постачати Україні, значить, будемо нелетальну від них отримувати. А потім і до летальної повернемося", - розповів він.

За його словами, є три чинники підтримки України.

"Перший чинник - це логіка консенсусних рішень ЄС. Якщо ти намагаєшся десь "відпетляти" - із тобою сядуть, поговорять, пояснять, запропонують якесь рішення, і в результаті тебе підганяють у загальну рамку", - пояснив він.

Кулеба зазначив, що другий чинник - це позиція України.

"Треба визнати, що Україна має зараз найвищий у Європі моральний і політичний авторитет як держава. Це реальність. Можливо, хтось не хоче її визнавати, тому що незручно, але це факт. Своєю позицією Україна здатна змінювати позицію інших держав, навіть якщо їм це не подобається, говорять: "Ви нам набридли, ви нас постійно критикуєте, ви постійно створюєте нам проблеми", - зазначив він.

Глава МЗС України зазначив, що є ще й третій чинник, який також не потрібно відкидати.

"Навіть у найбільш скептично налаштованій країні Європи є чітке розуміння, що Путін - це загроза усій Європі. Просто не всі дозволяють собі відкрито реалізовувати це розуміння в політиці, навіть, умовно кажучи, прем'єр-міністр Орбан. Але вони всі розуміють, що таке сучасна Росія, і розуміють, що Європі кінець, якщо вона зараз програє. Кінець - не в плані розвалиться, а кінець у тому, що вона буде вимушена підкорятися волі Росії в тих чи тих питаннях свого розвитку. А ось цього вже допустити ніхто категорично не хоче", - упевнений він.

Кулеба наголосив, що для ЄС дозволити Росії перемогти в Україні - це самим програти, бо потім Росія почне диктувати повністю - від енергетики та кіберзагроз до створення загрози безпосередньо на кордоні ЄС, військової присутності.

"Уся військова махина, яка нині створює проблеми нам і яку ми знищуємо, вона ж потім так само почне створювати проблеми скрізь. Польоти безпілотників і порушення повітряного простору літаками будуть просто липневим пухом порівняно з тим, що може настати. Тому хоч би що там казали найбільш нібито проросійськи налаштовані політики, ніхто з них підкоритися Путіну не хоче", - сказав він.