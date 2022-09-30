Політика

11:55 30.09.2022

Молдова не визнає результатів псевдореферендумів в окупованій РФ частині України - президент

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Молдова не визнає результатів псевдореферендумів в окупованій РФ частині України - президент

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдова не визнає результатів референдумів у чотирьох областях України.

"Ми вважаємо референдуми незаконними, не визнаємо їх результатів, а також жодних подальших дій, пов'язаних із цим. Молдова поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - заявила вона у п'ятницю на спільній пресконференції з європейським комісаром з бюджету та людських ресурсів Йоганнесом Ганом, котрий перебуває в Кишиневі.

"Наші відносини з Росією сильно постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну. Ми засуджували та засуджуємо будь-які дії, що порушують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність інших країн", - сказала Санду.

Ган, у свою чергу, висловив упевненість, що "Україна вистоїть", зазначивши, що "необхідно допомагати, зокрема Молдові та іншим країнам, які постраждали внаслідок цієї війни".

Теги: #молдова #псевдореферендум

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