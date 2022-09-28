Відповіддю на російські псевдореферендуми має бути посилення військової та фінансової підтримки України – Зеленський за підсумками розмови з Трасс

Президент України Володимир Зеленський очікує лідерства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії у реакції на проведення незаконних "референдумів" в окупованих РФ районах України, зокрема, посилення військової та фінансової підтримки України.

Як повідомляється в телеграм-каналі глави Української держави в середу, про це він заявив за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Елізабет Трасс.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Велика Британія завжди була одним із лідерів підтримки України. Очікуємо лідерства Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - написав Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, при цьому він наголосив, що Велика Британія стала першою країною демократичного світу, яка запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, залучених до організації незаконних т.зв. "референдумів".

Зеленський подякував Трасс за принципову позицію британської сторони щодо невизнання цих псевдореферендумів, а також за оборонну підтримку України на тлі повномасштабної російської агресії та за суттєву макрофінансову допомогу, зокрема, заплановану на 2023 рік.

Трас відзначила зусилля керівництва України зі звільнення громадян Великої Британії, які перебували в російському полоні, і висловила подяку за їх повернення.

Лідери обговорили підготовку двосторонніх заходів до найближчої перспективи.