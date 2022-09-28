Зеленський і Шольц обговорили проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Дякував за його сильну заяву на підтримку України у виступі на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили двосторонню оборонну співпрацю та незаконно проведені псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, Українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого пакету санкцій, який має бути набагато потужнішим.

"Визнання Росією цих псевдореферендумів, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим Президентом Росії немає про що говорити", - наголосив Зеленський.

Сторони предметно обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Зеленський відзначив ухвалені Німеччиною рішення щодо постачання озброєння в Україну, вже надану оборонну допомогу та висловив сподівання на її подальше посилення. Особливо відзначено очікувані постачання в Україну першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T для захисту українського неба від ракетного терору РФ. Шольц, у свою чергу, привітав нещодавній обмін військовополоненими.

Співрозмовники порушили питання макрофінансової підтримки України в умовах війни та вагомої ролі ФРН у цьому процесі.

Сторони погодилися з важливістю належного виконання експортної зернової ініціативи та необхідності її продовження.

Зеленський та Шольц також зупинилися на питанні енергетичної безпеки регіону.