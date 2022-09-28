Політика

18:55 28.09.2022

Україна очікує максимально жорсткої реакції від партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією – розмова Зеленського та Трюдо

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Україна очікує максимально жорсткої реакції від партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією – розмова Зеленського та Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої сторони обмінялися думками щодо протидії агресії РФ на тлі безпрецедентного тиску та шантажу з боку Кремля.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, Зеленський подякував за принципову позицію канадської сторони щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України. "Мета цих фейкових референдумів – анексія нових українських земель", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції від міжнародних партнерів на визнання результатів цих незаконних псевдореферендумів з боку РФ.

Він також подякував Трюдо за надану Канадою оборонну підтримку й за послідовну санкційну політику щодо держави-агресора та привітав наміри "Великої сімки" встановити граничну ціну на російську нафту.

Сторони обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні та спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Президент також заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж. "Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності", - наголосив Зеленський.

Теги: #трюдо #зеленський

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