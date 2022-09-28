Політика

17:39 28.09.2022

Сербія не визнає результатів російського референдуму на території України - Вучич

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Сербія не визнає результатів російського референдуму на території України - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія не визнаватиме результатів т. зв. референдумів, проведених у частково окупованих російськими військами чотирьох областях України, повідомляє Reuters у середу.

"Сербія... не визнає цього (незаконного т. зв. референдуму – ІФ-У), оскільки вона дотримується міжнародного права, Статуту ООН та резолюцій ООН", - сказав Вучич журналістам на полях 77-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (США).

"Ми захищаємо нашу власну територіальну цілісність і в наших інтересах захищати територіальну цілісність інших міжнародно визнаних країн", - додав глава Сербської держави.

 

Теги: #сербія #вучич

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