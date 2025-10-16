Інтерфакс-Україна
19:42 16.10.2025

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову із сербським колегою Марко Джуричем щодо ключових питань двостороннього порядку денного.

"Я мав телефонну розмову зі своїм сербським колегою Марко Джуричем. Я подякував Сербії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обмінялися думками щодо ключових питань нашого двостороннього порядку денного, а також процесів європейської безпеки та інтеграції", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він також повідомив сербському колезі про наслідки російських атак на енергетичні обʼєкти та мирні міста України.

 

Теги: #сербія #розмова #мзс

