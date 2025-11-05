Інтерфакс-Україна
Події
18:12 05.11.2025

Зеленський і президент Сербії обговорили євроінтеграцію країн

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.

"Предметно обговорили європейську інтеграцію наших країн. Є речі, у яких можемо допомогти одне одному", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, лідери обговорили можливості для співпраці у сфері регіональної безпеки, і міжнародну адженду на найближчий час.

"Домовилися підтримувати контакт і координуватися надалі", - повідомив глава Української держави.

