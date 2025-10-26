Інтерфакс-Україна
Події
13:09 26.10.2025

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

1 хв читати
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Сербія заявила про готовність стати нейтральним майданчиком для проведення можливих мирних переговорів між Україною та Росією, передає Fox News з посиланням на міністра закордонних справ Сербії Марко Джурича.

"Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич в ексклюзивному інтерв'ю Fox News Digital заявив, що Белград готовий прийняти мирні переговори між Україною та Росією", - пише видання у неділю.

"Сербія також входить до числа країн, які пропонують свої хороші послуги, враховуючи наш досвід, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо це необхідно або якщо є інтерес, провести будь-які переговори... про те, як довести до кінця цю жахливу трагедію, яка призвела до такої кількості смертей і стільки руйнувань", - сказав глава МЗС.

Очільник МЗС підкреслив, що війна має завершитися якнайшвидше та нагадав, що Сербія підтримує принцип територіальної цілісності та суверенітету всіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН.

Теги: #україна #переговори #сербія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 26.10.2025
У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

16:29 25.10.2025
Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

15:29 25.10.2025
Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

14:46 25.10.2025
Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики становить EUR450 млн - Райхе

Внесок Німеччини у Фонд підтримки енергетики становить EUR450 млн - Райхе

07:59 25.10.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

22:24 24.10.2025
Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

21:17 24.10.2025
Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

17:38 24.10.2025
Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

15:57 24.10.2025
Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами, у Карпатах мокрий сніг та дощ

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА