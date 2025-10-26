Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Сербія заявила про готовність стати нейтральним майданчиком для проведення можливих мирних переговорів між Україною та Росією, передає Fox News з посиланням на міністра закордонних справ Сербії Марко Джурича.

"Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич в ексклюзивному інтерв'ю Fox News Digital заявив, що Белград готовий прийняти мирні переговори між Україною та Росією", - пише видання у неділю.

"Сербія також входить до числа країн, які пропонують свої хороші послуги, враховуючи наш досвід, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо це необхідно або якщо є інтерес, провести будь-які переговори... про те, як довести до кінця цю жахливу трагедію, яка призвела до такої кількості смертей і стільки руйнувань", - сказав глава МЗС.

Очільник МЗС підкреслив, що війна має завершитися якнайшвидше та нагадав, що Сербія підтримує принцип територіальної цілісності та суверенітету всіх держав відповідно до їхніх кордонів, визначених ООН.