Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і проведення РФ псевдореферендумів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, лідери обговорили успішний обмін військовополоненими, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова стосувалася останніх подій російсько-української війни. Президент Ердоган зазначив, що дуже радий, що обмін військовополоненими між РФ і Україною успішно відбувся після тривалої підготовки", - йдеться у повідомленні пресслужби президента Туреччини, опублікованому у твіттері.

Звернувши увагу на успішне функціонування угоди про відправлення українського зерна через Чорне море, Ердоган наголосив, що "аналогічний підхід може бути застосований і щодо Запорізької АЕС, і повторив пропозицію Туреччини стати посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо електростанції".

"Президент наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, додавши, що Туреччина готова надавати всебічну підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляє пресслужба президента України, сторони також відзначили ключову роль Туреччини в організації роботи зернової ініціативи та налагодженні експорту української агропродукції Чорнним моорем. Сторони констатували, що з моменту її початку з українських портів вийшло 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки. Було висловлено сподівання на подальше безперешкодне функціонування зернової ініціативи для запобігання глобальної продовольчої кризи.

Зеленський подякував турецькій стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Також він висловив подяку за принципову позицію Туреччини щодо невизнання псевдореферендумів.

"Мета незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях України – анексія нових українських земель. Світова спільнота має дати максимально жорстку відповідь на дії Росії", – зазначив Зеленський.

Президенти також обговорили двосторонні контакти на найближчу перспективу.