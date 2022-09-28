Політика

14:56 28.09.2022

Президент Литви: Відчайдушні спроби РФ за будь-яку ціну анексувати територію України не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною

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Президент Литви: Відчайдушні спроби РФ за будь-яку ціну анексувати територію України не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною

Відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Фейкові референдуми. Фейкові результати. Люди заповнюють бюлетені референдуму зі зброєю, спрямованою їм в обличчя. Ці відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною", - написав Науседа у твіттері в середу.

 

Теги: #литва #науседа

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