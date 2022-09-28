Президент Литви: Відчайдушні спроби РФ за будь-яку ціну анексувати територію України не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною

Відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Фейкові референдуми. Фейкові результати. Люди заповнюють бюлетені референдуму зі зброєю, спрямованою їм в обличчя. Ці відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною", - написав Науседа у твіттері в середу.