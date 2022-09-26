Політика

19:39 26.09.2022

Путін надав Сноудену російське громадянство

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Путін надав Сноудену російське громадянство

Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про прийом до громадянства Російської Федерації та вихід із громадянства Російської Федерації", яким, зокрема, надав громадянство РФ ексспівробітнику ЦРУ та АНБ США Едварду Сноудену.

У тексті указу наведено список осіб, які набувають російського громадянства. Серед них значиться "Сноуден Едвард Джозеф, який народився 21 червня 1983 року у Сполучених Штатах Америки".

У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб щодо стеження у всьому світі. Публікації викликали широкий резонанс. На батьківщині його заочно звинуватили у шпигунстві та викраденні держвласності. Сноуден спочатку утік із США до Гонконгу, а потім – до РФ.

Теги: #росія #громадянство #сноуден

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