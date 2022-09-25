В Італії стартували парламентські вибори

В Італії в неділю почалися дострокові парламентські вибори, повідомляє Associated Press (AP).

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом. Очікується, що підрахунок бюлетенів почнеться незабаром після закриття дільниць о 23:00, а проміжні результати виборів можуть надійти в понеділок вранці.

Вибори проходять в обидві палати парламенту - палату депутатів і сенат. Приблизно 51 млн італійців мають право проголосувати.

Останні офіційні опитування в Італії перед виборами опублікували 9 вересня. Вони свідчать про те, що правоцентристи на виборах мають шанси значно випередити всіх суперників. Найбільше голосів, судячи з опитування, отримає права партія "Брати Італії" (25,3%), яку очолює Джорджа Мелоні. На другому місці - ліва Демократична партія (21,2%). Далі йде популістський "Рух п'ять зірок" (13,8%). Права партія "Ліга" може розраховувати на 12,9%.

AP зазначає, що Мелоні має шанси стати першою жінкою-прем'єром в історії Італії. При цьому Італія може отримати перший уряд правих сил з часів Другої світової війни.

У липні в Італії розгорілася урядова криза. Голова Ради Міністрів Маріо Драгі повідомив про відхід у відставку, дострокові вибори призначили на 25 вересня 2022 року.