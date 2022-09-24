Нам потрібні німецькі танки - Порошенко в ефірі Deutsche Welle

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко в ефірі телеканалу Deutsche Welle закликав Німеччину збільшити поставки зброї для України, повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Час дипломатії закінчується, і тепер найкращий дипломат – українські Збройні Сили, підтримувані союзниками. У цій ситуації нам точно потрібні німецькі танки, німецька амуніція, ми дуже дякуємо за німецьку артилерію. Будь ласка, допоможіть нам врятувати вас, допоможіть нам і Європі. Допоможіть нам виконувати спільну роботу. І даючи Україні танки, підтримуючи українські Збройні сили, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку", – закликав п'ятий президент.

"Путін йде настільки далеко, наскільки йому дозволяють. Друге - не довіряйте Путіну. Путін у переговорах ніколи не дотримував свого слова. Він розуміє тільки силу, нашу силу. Тому сила української армії, єдність українського суспільства і народу, сильна коаліція в світі, яка підтримує Україну і єдність, точно зупинить Путіна", – зазначив він.