Політика

20:04 21.09.2022

Верховна Рада запровадила нові стимули для працевлаштування безробітних

1 хв читати

Верховна Рада 238 голосами у середу ухвалила закон (№6067) про сприяння працевлаштуванню безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат на сплату єдиного соціального внеску або частини зарплати з Фонду з безробіття.

"Змінюються застарілі підходи до допомоги безробітним у пошуку відповідної роботи, впроваджується європейський метод виплати допомоги із безробіття відповідно до страхових принципів - чим більший страховий стаж, тим більша тривалість та розмір виплат, які отримує людина", - йдеться у пресрелізі Мінекономіки, яке розробляло документ.

Як зазначило відомство, нове стимулювання роботодавців впроваджується для працевлаштування молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю, осіб, які протягом п'яти років досягнуть пенсійного віку, осіб з інвалідністю, "довгострокових" безробітних та інших уразливих категорій громадян.

Крім того, закон пропонує залучати більше безробітних на громадські роботи з відновлення країни, за що, як зазначає Мінекономіки, отримуватимуть більший дохід, ніж допомога з безробіття.

Згідно з документом, максимальну тривалість виплат допомоги з безробіття встановлено в межах від 180 до 720 календарних днів.

У записці пояснення уточнюється, що наприкінці червня 2022 року кількість безробітних в Україні, які отримували послуги в Державній службі зайнятості, становила 363,5 тис. осіб.

Теги: #рада #закон #працевлаштування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 21.09.2022
ВР має намір звільнити від податку на нерухомість власників знищеного окупантами чи пошкодженого майна

ВР має намір звільнити від податку на нерухомість власників знищеного окупантами чи пошкодженого майна

16:09 21.09.2022
Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок

Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок

15:32 21.09.2022
Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

16:23 20.09.2022
ВР просить міжнародні інституції утворити місію для фіксації екологічних збитків, завданих Україні російською агресією

ВР просить міжнародні інституції утворити місію для фіксації екологічних збитків, завданих Україні російською агресією

16:10 20.09.2022
ВР утворила ТСК із розслідування порушень використання гумдопомоги

ВР утворила ТСК із розслідування порушень використання гумдопомоги

15:50 20.09.2022
ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

ВР звернулася до світової спільноти у зв'язку з агресією РФ у районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці

11:59 20.09.2022
Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

13:48 18.09.2022
Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

16:10 13.09.2022
Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

21:07 12.09.2022
Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Євроради запевнив у непохитній підтримці України ЄС на тлі заяв про мобілізацію в РФ

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

ОСТАННЄ

Стано: Промова Путіна - ознака його розпачу на тлі невдач в Україні та сигнал міжнародній спільноті, що йому цікавий не мир, а війна

Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

Голова Євроради запевнив у непохитній підтримці України ЄС на тлі заяв про мобілізацію в РФ

Шмигаль і Трасс обговорили зміцнення стратегічного партнерства України і Великої Британії

Псевдореферендуми не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності – заява партії "Слуга народу"

Заяви Путіна про часткову мобілізацію спричинять ескалацію війни в Україні – глава МЗС Великої Британії

Посол Британії Сіммонс: Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не усунуть проблеми нерозуміння Путіним України

Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни – Маасікас

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу РФ - посол США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА