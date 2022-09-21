Верховна Рада запровадила нові стимули для працевлаштування безробітних

Верховна Рада 238 голосами у середу ухвалила закон (№6067) про сприяння працевлаштуванню безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат на сплату єдиного соціального внеску або частини зарплати з Фонду з безробіття.

"Змінюються застарілі підходи до допомоги безробітним у пошуку відповідної роботи, впроваджується європейський метод виплати допомоги із безробіття відповідно до страхових принципів - чим більший страховий стаж, тим більша тривалість та розмір виплат, які отримує людина", - йдеться у пресрелізі Мінекономіки, яке розробляло документ.

Як зазначило відомство, нове стимулювання роботодавців впроваджується для працевлаштування молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю, осіб, які протягом п'яти років досягнуть пенсійного віку, осіб з інвалідністю, "довгострокових" безробітних та інших уразливих категорій громадян.

Крім того, закон пропонує залучати більше безробітних на громадські роботи з відновлення країни, за що, як зазначає Мінекономіки, отримуватимуть більший дохід, ніж допомога з безробіття.

Згідно з документом, максимальну тривалість виплат допомоги з безробіття встановлено в межах від 180 до 720 календарних днів.

У записці пояснення уточнюється, що наприкінці червня 2022 року кількість безробітних в Україні, які отримували послуги в Державній службі зайнятості, становила 363,5 тис. осіб.