Політика

14:39 21.09.2022

Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

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Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про проведення в республіці позачергових президентських виборів 20 листопада, повідомила пресслужба глави держави.

"Постановляю: призначити позачергові вибори президента Республіки Казахстан на 20 листопада 2022 року", - йдеться в указі президента, оприлюдненому в четвер.

Указ набуває чинності з дня його першого офіційного опублікування.

17 вересня Токаєв підписав закон "Про внесення змін та доповнень до Конституції", згідно з яким у Казахстані встановлюється семирічний строк президентського терміну, при цьому обиратися глава держави може лише один раз.

Раніше термін президентського мандата становив п'ять років, і обиратися глава держави міг двічі поспіль.

У березні 2019 року після відставки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва повноваження глави держави перейшли Токаєву, який на той момент був головою сенату. 9 червня того самого року Токаєва було обрано президентом на позачергових виборах. Він набрав 70,96% голосів виборців, які брали участь у голосуванні.

Теги: #казахстан #президент #вибори

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