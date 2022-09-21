Голова Євроради запевнив у непохитній підтримці України ЄС на тлі заяв про мобілізацію в РФ

Голова Європейської ради Шарль Мішель запевнив у непохитній підтримці України Євросоюзом на тлі заяв про мобілізацію в РФ.

"Кремль оголошує мобілізацію у Міжнародний день миру, тоді як на Генеральній Асамблеї ООН країни працюють заради співпраці, безпеки і процвітання. У цій війні є лише один агресор - Росія, і одна країна, на яку спрямована агресія, - Україна. Підтримка ЄС України залишиться непохитною", - написав Мішель у твіттері в середу.