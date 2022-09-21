Заяви Путіна про часткову мобілізацію спричинять ескалацію війни в Україні – глава МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джилліан Кіган зазначає, що заяви президента РФ Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" резервних сил у РФ є "тривожною ескалацією" війни в Україні.

У коментарі виданню Sky News вона сказала, що до погроз слід ставитися "серйозно", оскільки Україна починає просуватися вперед, повертаючи землі, раніше окуповані Росією.

Кіган також розкритикувала Путіна за брехню та війну в Україні. "Це брехня Путіна, і він продовжує повністю спотворювати те, що сталося в Україні... Це незаконна війна Росії в Україні. Звісно, ми й надалі підтримуватимемо Україну, як і всі наші союзники по НАТО", - сказала глава зовнішньополітичного відомства.

Вона також звернулася до українців: "Ми з вами, ми на вашому боці – ми допоможемо, чим зможемо".

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Елізабет Трасс заявила у вівторок про наміри Лондона витратити у 2023 році на підтримку України щонайменше $2,6 млрд.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-news-putins-forces-clearly-in-panic-russia-12541713