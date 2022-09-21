Політика

11:03 21.09.2022

Заяви Путіна про часткову мобілізацію спричинять ескалацію війни в Україні – глава МЗС Великої Британії

1 хв читати
Заяви Путіна про часткову мобілізацію спричинять ескалацію війни в Україні – глава МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джилліан Кіган зазначає, що заяви президента РФ Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" резервних сил у РФ є "тривожною ескалацією" війни в Україні.

У коментарі виданню Sky News вона сказала, що до погроз слід ставитися "серйозно", оскільки Україна починає просуватися вперед, повертаючи землі, раніше окуповані Росією.

Кіган також розкритикувала Путіна за брехню та війну в Україні. "Це брехня Путіна, і він продовжує повністю спотворювати те, що сталося в Україні... Це незаконна війна Росії в Україні. Звісно, ми й надалі підтримуватимемо Україну, як і всі наші союзники по НАТО", - сказала глава зовнішньополітичного відомства.

Вона також звернулася до українців: "Ми з вами, ми на вашому боці – ми допоможемо, чим зможемо".

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Елізабет Трасс заявила у вівторок про наміри Лондона витратити у 2023 році на підтримку України щонайменше $2,6 млрд.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-news-putins-forces-clearly-in-panic-russia-12541713

Теги: #війна #велика_британія #кіган

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 21.09.2022
Ніякі погрози та пропаганда не можуть приховати, що Україна перемагає у війні, а РФ стає глобальним ізгоєм - Воллес

Ніякі погрози та пропаганда не можуть приховати, що Україна перемагає у війні, а РФ стає глобальним ізгоєм - Воллес

10:41 21.09.2022
Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

10:28 21.09.2022
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

10:26 21.09.2022
Єрмак поінформував конгресменів США про успіхи ЗСУ на фронті - ОП

Єрмак поінформував конгресменів США про успіхи ЗСУ на фронті - ОП

09:58 21.09.2022
Окупанти завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя – голова ОВА Старух

Окупанти завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя – голова ОВА Старух

09:29 21.09.2022
Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

09:28 21.09.2022
Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

09:16 21.09.2022
Втрати ворога за день становлять 300 людей о/с, 11 танків, 17 артсистем, один літак - Генштаб

Втрати ворога за день становлять 300 людей о/с, 11 танків, 17 артсистем, один літак - Генштаб

20:27 20.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

19:14 20.09.2022
Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

Зеленський обговорив з Ердоганом актуальні безпекові питання

ОСТАННЄ

Псевдореферендуми не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності – заява партії "Слуга народу"

Посол Британії Сіммонс: Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не усунуть проблеми нерозуміння Путіним України

Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни – Маасікас

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу РФ - посол США

Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

Зеленський обговорив з Ердоганом актуальні безпекові питання

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 49,6 тис. грн нардепу Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА