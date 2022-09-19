Політика

16:05 19.09.2022

Президент пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

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Президент пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді наділити начальників військових адміністрацій низки населених пунктів Донецької області повноваженнями місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів, а також сільських, селищних та міських голів.

Відповідний проєкт постанови №8054 зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з проєктом постанови, у період воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники Добропільської, Мирноградської, Покровської та Селидівської міських військових адміністрацій Донецької області, окрім своїх безпосередніх обов'язків згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських голів. Зокрема, вони також можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів місцевих рад.

У документі також наголошується, що апарати сільських, селищних, міських рад та їхні виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуватимуться начальникам військових адміністрацій населених пунктів Донецької області.

Як повідомлялося, Добропільська, Мирноградська, Покровська та Селидівська міські військові адміністрації Покровського району Донецької області були утворені указом президента України від 1 вересня.

Теги: #донецька_область #зеленський #військові_адміністрації

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