Політичний рух, заснований Макроном, перетворений на класичну партію

Активісти "макроністського" руху "Відродження" (до 5 травня 2022 року - "Вперед, Республіко!", LREM) затвердили статут, покликаний перетворити його на класичну політичну партію, повідомив у неділю канал Franceinfo.

"Рух "Вперед!", пізніше перейменований на "Вперед, Республіко!", на з'їзді 17 вересня 2022 року став (класичною партією) "Відродження". "(Статут схвалили більшістю в 87% голосів, за зведення цінностей проголосували 96%, і за порядок управління - 83%)", - передає Franceinfo.

Згідно з новими організаційними правилами, члени "Відродження" повинні сплачувати регулярні внески і не зможуть вступати в інші політичні об'єднання.

Franceinfo наводить думки кількох учасників партійного з'їзду, не називаючи імен більшості з них: "У старого світу були свої переваги", "ми робимо уроки з того, що не дуже вийшло в останні роки", "це не буде революцією, просто наступним етапом" "Не треба помилятися: відтоді, як ми виграли президентські вибори, ми інституалізувалися і стали урядовою політичною партією".

За оцінкою каналу, ця партія буде "дуже далекою від початкової ідеї" її ініціатора президента Франції Емманюеля Макрона.

"Трансформація відбулася майже через шість років після 6 квітня 2016 року. Ця дата нічого не говорить більшості французів, але добре відома кожному члену організації. У той день Макрон - тоді міністр економіки - оголосив у його рідному місті Ам'єні про створення руху "Вперед!" (Надалі "Вперед, Республіко!)", - нагадує Franceinfo.

Це, пояснює ЗМІ, мало стати "новим політичним рухом", відкритим для всіх, хто не належить ні лівому, ні правому політичним таборам. Сенс ініціативи був у тому, щоб "перегорнути сторінку старих політичних партій", що несуть відповідальність за виродження суспільних дебатів, і проведення "нової політики".