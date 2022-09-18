Політика

19:47 18.09.2022

Політичний рух, заснований Макроном, перетворений на класичну партію

2 хв читати
Політичний рух, заснований Макроном, перетворений на класичну партію

Активісти "макроністського" руху "Відродження" (до 5 травня 2022 року - "Вперед, Республіко!", LREM) затвердили статут, покликаний перетворити його на класичну політичну партію, повідомив у неділю канал Franceinfo.

"Рух "Вперед!", пізніше перейменований на "Вперед, Республіко!", на з'їзді 17 вересня 2022 року став (класичною партією) "Відродження". "(Статут схвалили більшістю в 87% голосів, за зведення цінностей проголосували 96%, і за порядок управління - 83%)", - передає Franceinfo.

Згідно з новими організаційними правилами, члени "Відродження" повинні сплачувати регулярні внески і не зможуть вступати в інші політичні об'єднання.

Franceinfo наводить думки кількох учасників партійного з'їзду, не називаючи імен більшості з них: "У старого світу були свої переваги", "ми робимо уроки з того, що не дуже вийшло в останні роки", "це не буде революцією, просто наступним етапом" "Не треба помилятися: відтоді, як ми виграли президентські вибори, ми інституалізувалися і стали урядовою політичною партією".

За оцінкою каналу, ця партія буде "дуже далекою від початкової ідеї" її ініціатора президента Франції Емманюеля Макрона.

"Трансформація відбулася майже через шість років після 6 квітня 2016 року. Ця дата нічого не говорить більшості французів, але добре відома кожному члену організації. У той день Макрон - тоді міністр економіки - оголосив у його рідному місті Ам'єні про створення руху "Вперед!" (Надалі "Вперед, Республіко!)", - нагадує Franceinfo.

Це, пояснює ЗМІ, мало стати "новим політичним рухом", відкритим для всіх, хто не належить ні лівому, ні правому політичним таборам. Сенс ініціативи був у тому, щоб "перегорнути сторінку старих політичних партій", що несуть відповідальність за виродження суспільних дебатів, і проведення "нової політики".

 

 

Теги: #рух #партія #франція #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:02 17.09.2022
Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

12:38 16.09.2022
У Франції скасували майже 1 тис. авіарейсів через страйк диспетчерів

У Франції скасували майже 1 тис. авіарейсів через страйк диспетчерів

10:08 15.09.2022
Франція подала заяву про втручання у розгляд у справі щодо обвинувачення РФ за фактами вчинення геноциду українського народу у Міжнародному суді

Франція подала заяву про втручання у розгляд у справі щодо обвинувачення РФ за фактами вчинення геноциду українського народу у Міжнародному суді

12:49 14.09.2022
Лісові пожежі ширяться південним заходом Франції, сотні людей евакуйовано

Лісові пожежі ширяться південним заходом Франції, сотні людей евакуйовано

08:56 14.09.2022
Макрон закликав Алієва та Пашиняна припинити військові дії та продовжити переговорні зусилля

Макрон закликав Алієва та Пашиняна припинити військові дії та продовжити переговорні зусилля

07:41 13.09.2022
Найбільші музеї світу відзначать 50-річчя смерті Пікассо

Найбільші музеї світу відзначать 50-річчя смерті Пікассо

19:22 11.09.2022
Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац

Макрон у розмові з Путіним заявив про необхідність припинення війни в Україні та гарантування безпеки ЗАЕС – Єлисейський палац

19:55 10.09.2022
Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

21:18 05.09.2022
Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

15:31 05.09.2022
Зеленський обговорив із Макроном результати місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Зеленський обговорив із Макроном результати місії МАГАТЕ на ЗАЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській міськраді назвали візит правоохоронців політичним тиском на мера

Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Зеленський припускає скорочення у майбутньому фінансової та військової підтримки України

ОСТАННЄ

МЗС Азербайджану назвало неприйнятними заяви Пелосі під час візиту до Вірменії

ЄК пропонує призупинити виділення Угорщині EUR7,5 млрд із фондів ЄС

Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

Пелосі в Єревані від імені Конгресу США засудила атаки Азербайджану на кордони Вірменії

Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

Візит Блінкена в Україну від імені президента США був спрямований на те, щоб показати його незгасну підтримку - Брінк

У Чернігівській міськраді назвали візит правоохоронців політичним тиском на мера

Зеленський вручив фон дер Ляєн Орден князя Ярослава Мудрого І ступеня

Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА