Пелосі в Єревані від імені Конгресу США засудила атаки Азербайджану на кордони Вірменії

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі засудила військові дії Азербайджану проти Вірменії.

"Відбувся напад проти кордонів, суверенітету Вірменії. Вірменія для нас має важливе значення, і ми від імені Конгресу США засуджуємо смертельні атаки Азербайджану проти території Вірменії", - сказала Пелосі на спільному брифінгу зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном у Єревані в неділю.

За її словами, США як співголова Мінської групи ОБСЄ заявляли, що військового вирішення карабаського конфлікту не існує.

"Ми слідкуємо за розвитком подій і прагнемо, щоб нагірно-карабаський конфлікт було вирішено мирним шляхом на основі переговорів", - сказала Пелосі.