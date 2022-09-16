Політика

20:31 16.09.2022

Візит Блінкена в Україну від імені президента США був спрямований на те, щоб показати його незгасну підтримку - Брінк

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Візит Блінкена в Україну від імені президента США був спрямований на те, щоб показати його незгасну підтримку - Брінк

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена 8 вересня в Україну від імені президента США Джо Байдена був направлений на те, щоб показати його незгасну підтримку України, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Цей візит сам по собі був ще одним підтвердженням підтримки України. Блінкен відверто розповів, що його надіслав саме президент Байден, щоб бути тут у важливий момент початку контрнаступу. Українська армія здобула важливих досягнень. Навіть коли держсекретар був тут, він відверто говорив, що приїхав сюди від імені президента, показати незгасну підтримку глави держави, адміністрації та американського народу", - сказала Брінк в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Брінк зазначила, що Блінкен мав зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і дуже продуктивну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Вони багато говорили про американську допомогу в сфері безпеки та оборони для України, а також про майбутні потреби. Я думаю, що дуже важливо, що держсекретар Блінкен зустрівся з українськими громадянами", - наголосила посол.

Брінк також зазначила, що дуже рада бачити, як відбувається контрнаступ Збройних сил України.

"Хоч ще дуже рано говорити, але я дуже рада, що українцям вдається відвойовувати території. Я пишаюся допомогою, яку ми надаємо разом із партнерами, що це допомагає досягати успіху. Але я хочу наголосити, що це українська армія, бійці, солдати та громадяни б'ються та гинуть, віддаючи життя за свою свободу, за свої громади, свої родини. Ми дуже пишаємось, що їх підтримуємо", - зазначила вона.

Дипломат нагадала, що президент США Джо Байден заявляв, що США стоятимуть з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Білий Дім уже повідомив, що найближчим часом буде ще допомога. Зараз ми активно опікуємось підтримкою України в майбутньому, для цього і цей 20-й пакет фінансування, який держсекретар анонсував минулого тижня", - зазначила Брінк.

 

 

Теги: #сша #посол #підтримка

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