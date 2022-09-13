Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС із головою італійського уряду

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з прем'єр-міністром Італія Маріо Драгі, під час якої сторони обговорили розвиток ситуації на фронті, а також ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Провів чергову розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризація та повернення під контроль України", - написав Зеленський у твіттері.

Глава держави додав, що під час розмови з Драгі він також наголосив на важливості оборонної взаємодії України з Італією. "Маємо її посилювати", - підсумував він.