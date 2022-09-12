Політика

17:57 12.09.2022

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

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Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про лояльну позицію 45-го президента США Дональда Трампа стосовно російського лідера Володимира Путіна, заявив, що Трампу варто було б подивитися на російську війну в Україні без рожевих окулярів.

"Мені здається, що він (Трамп – ІФ-У) має на все це (війну РФ в Україні – ІФ-У) подивитися з погляду загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко перебуваємо, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів", – заявив Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії для телеканалу СNN.

При цьому він висловив упевненість у тому, що Трамп мав достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.

"Він обіймав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде. І я не знаю, може йому (Трампу – ІФ-У) це потрібно було для його внутрішньої політики, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння із президентом Росії", - додав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи непокоїться він через те, що фінансова допомога з боку США у разі, якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників Конгресу, зменшиться чи припиниться, Зеленський висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка України залишиться й надалі.

"Я знаю і чую меседжі, що представники Республіканської партії, може таке трапитися, менше підтримуватимуть Україну. Я хочу вірити, що все-таки двопартійна підтримка України залишиться. Для нас це дуже важливо", - сказав він.

Водночас, за словами глави держави, Україна не може дати світу можливість послабити власну підтримку.

"Ми воюємо. І хай мені вибачать ті чи інші політики, але ми не можемо дати можливість світу послабити підтримку для України, тому що Росія тоді зможе виграти цю боротьбу. І це стане трагедією XXI століття. І якщо якісь політичні сили даватимуть сигнали щодо ослаблення (України – ІФ-У) або підтримки російської сторони в деяких напрямах – через бізнес інтереси тощо, ми комунікуватимемо. У такому разі ми захищатимемо гроші простих людей США. Вони мають знати, що їхні гроші витрачають на підтримку боротьби саме за такі цінності", - наголосив він.

Зеленський подякував чинному президенту США Джозефу Байдену, Адміністрації американського президента та Конгресу за підтримку України.

Як повідомлялося, 23 лютого 45-й президент США Дональд Трамп прокоментував визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Він назвав Володимира Путіна "генієм", а війська РФ - найбільшими "миротворчими" силами у світі.

Джерело: https://t.me/OP_UA/7509

Теги: #трамп #війна #зеленський

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