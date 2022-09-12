Політика

17:11 12.09.2022

Ю.Тимошенко: Ми маємо розпочати зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС

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Ю.Тимошенко: Ми маємо розпочати зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС

Україна має бути заздалегідь підготовлена до нових проявів "підлості путінського режиму", насамперед необхідно захистити об'єкти критичної інфраструктури, заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Питання щодо закриття українського неба напередодні зими набуває особливої актуальності. Бо йтиметься про безпеку та життя мільйонів мирних людей – як в Україні, так і за її межами", – написала Тимошенко у фейсбуці.

Вона нагадала про ворожий ракетний обстріл 11 вересня, внаслідок якого в декількох областях України було знеструмлено пологові будинки, хлібокомбінати, зупинилися пасажирські потяги та водопроводи.

Лідерка політсили переконана, що Україна потребує додаткової підтримки від західних партнерів для захисту об'єктів критичної інфраструктури, по яких РФ планує завдати нових ударів.

"Сьогодні нам, як ніколи, потрібні додаткові системи ППО. А ще нам потрібні винищувачі НАТО над нашими атомними електростанціями та ТЕЦ, мостами та портами, греблями та залізничними станціями", – вважає Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батьківщина

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