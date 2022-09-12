Австралія та Нова Зеландія поки що не планують ставати республіками

Влада Австралії та Нової Зеландії поки що не планує проводити референдум про зміну форми правління, проте вони не виключають таку можливість у майбутньому, повідомляють західні ЗМІ у понеділок.

"Я вірю, що згодом Нова Зеландія рухатиметься в цьому напрямку. Я вірю, що, найімовірніше, це станеться в моєму житті. Але я не вважаю це короткостроковим заходом або чимось, що стоїть на порядку денному найближчим часом", - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, розмірковуючи про можливість зміни форми правління в країні з монархії на республіку.

Раніше Ардерн висловлювала свою підтримку тому, щоб країна зрештою стала республікою, проте, за її словами, це "серйозне обговорення", і на сьогодні її уряд стикається з іншими терміновими завданнями.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, у свою чергу, заявив, що було б "недоречно" обговорювати питання про референдум щодо зміни форми правління в країні під час скорботи за королевою Єлизаветою II, яка померла, проте він не виключив можливість такого референдуму у разі переобрання.

"Наразі недоречно... обговорювати конституційні зміни. Що доречно прямо зараз, то це вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II", - заявив Албаніз.

В обох країнах смерть королеви відзначать національним днем жалоби, в Австралії він відбудеться 22 вересня, а в Новій Зеландії - 26 вересня.

Нова Зеландія та Австралія є державами Співдружності, а, отже, главою обох держав на сьогодні є король Чарльз III, який посів престол після смерті його матері королеви Єлизавети II 8 вересня.