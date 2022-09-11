Війна України та Росії – це війна за ідеї та людей, яку РФ вже програла, заявив американський історик Тімоті Снайдер.

"Насправді росія програла війну за ідею. Коли Путін почав агресію проти України, він заявив що це росія начебто представляє демократію, а не Україна. Ми пояснили на Заході, що це не так, що росія не є демократією", – сказав Снайдер на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

Він порівняв президента України Володимира Зеленського із батьком грецької демократії Періклом, а українців із древніми греками.

"Коли я думаю про цю війну, я згадую про Перікла. У роздумах про готовність померти за демократію, він доходить до висновку, що свобода – це щастя. І люди, які хочуть свободи, готові ризикувати за неї життям, на відміну від тих, хто підтримує тиранію. Ця війна нам про це нагадує, оскільки всі ми знаємо знамениті слова Президента Зеленського: "Мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя", - наголосив історик.