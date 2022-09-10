Політика

22:12 10.09.2022

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

1 хв читати
Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Німеччина виступає за швидкий поступ України на шляху до членства в ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Для мене було надзвичайно важливо сьогодні почути від своєї німецької колеги, що Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС. І у зв'язку з цим я прийняв пропозицію Анналени, і ми домовилися про започаткування проєкту між міністерствами закордонних справ Німеччини та України, у рамках якого Німеччина конкретними ресурсами та можливостями зміцнюватиме інституційні можливості МЗС у питанні європейської інтеграції", - сказав Кулеба на пресконференції в Києві в суботу.

Він наголосив, що це зробить шлях України до ЄС ще швидше.

 

 

Теги: #підтримка #німеччина #євросоюз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 10.09.2022
Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

19:52 08.09.2022
Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу підтримку України

Зеленський обговорив із Блінкеном подальшу підтримку України

20:06 07.09.2022
Постпреди країн ЄС погодили пропозицію ЄК щодо призупинення візової угоди з РФ

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію ЄК щодо призупинення візової угоди з РФ

06:32 06.09.2022
Німеччина продовжить до квітня термін експлуатації двох із трьох АЕС, що працюють

Німеччина продовжить до квітня термін експлуатації двох із трьох АЕС, що працюють

21:18 05.09.2022
Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

Макрон пообіцяв допомогти ФРН із газом узимку в обмін на електрику

13:41 05.09.2022
Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

08:08 05.09.2022
Глави урядів України та Німеччини обговорили питання нової програми макрофіну з ЄС та продовження постачання озброєння

Глави урядів України та Німеччини обговорили питання нової програми макрофіну з ЄС та продовження постачання озброєння

19:23 04.09.2022
Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

15:36 04.09.2022
Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

14:55 04.09.2022
ФРН зможе витримати зиму-Шольц

ФРН зможе витримати зиму-Шольц

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим для росіян до країн Шенгену

Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

Ми зможемо збудувати з новим британським прем'єром глибокі результативні відносини – Зеленський

ОСТАННЄ

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

ЄС має намір продовжити санкції стосовно всіх осіб РФ без винятків - глава МЗС Австрії

Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим для росіян до країн Шенгену

Постпред України в ООН: Єдиний правильний шлях для РФ – здатися та відійти

Станом на сьогодні вдалося обмежити діяльність Росії вже у понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках

Глава МЗС Латвії: Заборона на в'їзд до країн Балтії для росіян із короткостроковим "шенгеном" набуде чинності найближчими днями

Країни Балтії завершують узгодження угоди про обмеження в'їзду росіян до ЄС

Україна розраховує на допомогу Великої Британії у питаннях гарантій безпеки та відновлення - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА