Німеччина виступає за швидкий поступ України на шляху до членства в ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Для мене було надзвичайно важливо сьогодні почути від своєї німецької колеги, що Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС. І у зв'язку з цим я прийняв пропозицію Анналени, і ми домовилися про започаткування проєкту між міністерствами закордонних справ Німеччини та України, у рамках якого Німеччина конкретними ресурсами та можливостями зміцнюватиме інституційні можливості МЗС у питанні європейської інтеграції", - сказав Кулеба на пресконференції в Києві в суботу.

Він наголосив, що це зробить шлях України до ЄС ще швидше.