Станом на сьогодні вдалося обмежити діяльність Росії вже у понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках

Станом на сьогодні Україні спільно із західними партнерами вдалося обмежити діяльність Росії вже у понад 40 міжнародних і регіональних організаціях та майданчиках, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"За розв'язану неспровоковану війну Росії доведеться заплатити у всіх сенсах. І вже зараз ця розплата наступає за деякими напрямками... Просто цифри: станом на сьогодні вдалося позбавити, призупинити чи обмежити діяльність Росії вже в понад 40 міжнародних та регіональних організаціях та майданчиках", – написав Сибіга у фейсбуці.

Зокрема, діяльність РФ обмежена у Раді Європи, Раді ООН з прав людини, Всесвітній туристичній організації, Міжнародному союзі залізниць тощо.

За словами заступника голови ОП, наразі триває робота щодо позбавлення членства Росії у Всесвітньому поштовому союзі та його органах.

Сибіга також зазначив, що неприпустимо, щоб держава-агресор і держава-терорист були членами Ради безпеки ООН з правом вето, оскільки це "руйнує функціонування цієї організації, підважує світовий порядок, зневіряє поняття справедливості та цінностей вільного світу".