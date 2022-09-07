Політика

06:35 07.09.2022

Зеленський закликав звертати увагу на всі ділянки фронту

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Зеленський закликав звертати увагу на всі ділянки фронту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до людей, які створюють інформаційну картину, із проханням звертати увагу на всі ділянки фронту.

"Хочу звернутися сьогодні до всіх наших людей, які створюють інформаційну картину – так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу й увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже на всій лінії фронту. Це 1300 кілометрів активних бойових дій", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

"І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші – нібито забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни", - сказав він.

Він подякував "бійцям, які особливо відзначилися". "Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити п'ять із шести російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії – і це порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь". Молодці, хлопці!" – сказав Зеленський.

Також він виділив воїнів 79 десантно-штурмової бригади, "яка на донецькому напрямку героїчно стримує ворога".

"Провів засідання ставки верховного головнокомандувача – максимально швидко та точно вирішуємо всі питання, пов'язані з просуванням наших Збройних сил, знищенням окупантів. 50 тисяч російських життів уже пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну. Й окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат. А нас турбує кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. І я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим", - заявив президент.

Теги: #фронт #інформація #зеленський

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