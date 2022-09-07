Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ про створення зони захисту на Запорізькій АЕС, якщо йдеться про демілітаризацію станції

Україна підтримає пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про створення зони захисту та ядерної безпеки на території Запорізької атомної електростанції, якщо йдеться про демілітаризацію об'єкта, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Він назвав "хорошим сигналом" те, що в підсумковому звіті місії МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС відзначено присутність російської військової техніки на території станції, а також акцентовано тиск на українських атомників з боку російських військових та є чіткі посилання на російську військову окупацію.

Водночас, за його словами, відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандата для своїх дій.

"Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС та повернення повного контролю над нею Україні. Якщо Росія поставила мир на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор", – сказав президент.