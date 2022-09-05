Зеленський подякував Джонсону за протидію РФ на посаді прем'єра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борисом Джонсоном, який залишає свою посаду, подякував йому за його діяльність на посаді глави уряду та висловив упевненість у подальшій співпраці на його новій посаді.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше Мері Елізабет Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера Консервативної партії і разом із прем'єром Борисом Джонсоном, який іде з посади, вирушить у вівторок до шотландської резиденції англійських королів на зустріч із королевою Єлизаветою II, де Джонсон формально подасть у відставку, а королева призначить Трасс новим прем'єром Великої Британії.

Джонсон на тлі скандалів за його участю заявив 8 липня, що згоден піти у відставку після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.