Політика

18:01 05.09.2022

Зеленський подякував Джонсону за протидію РФ на посаді прем'єра Великої Британії

1 хв читати
Зеленський подякував Джонсону за протидію РФ на посаді прем'єра Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борисом Джонсоном, який залишає свою посаду, подякував йому за його діяльність на посаді глави уряду та висловив упевненість у подальшій співпраці на його новій посаді.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - написав Зеленський у твіттері.

Раніше Мері Елізабет Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера Консервативної партії і разом із прем'єром Борисом Джонсоном, який іде з посади, вирушить у вівторок до шотландської резиденції англійських королів на зустріч із королевою Єлизаветою II, де Джонсон формально подасть у відставку, а королева призначить Трасс новим прем'єром Великої Британії.

Джонсон на тлі скандалів за його участю заявив 8 липня, що згоден піти у відставку після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

 

Теги: #джонсон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 05.09.2022
Зеленський обговорив із Макроном результати місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Зеленський обговорив із Макроном результати місії МАГАТЕ на ЗАЕС

15:33 04.09.2022
Зеленський: Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса Джонсона в британській політиці була збережена

Зеленський: Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса Джонсона в британській політиці була збережена

14:53 04.09.2022
Зеленський обговорив виділення наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн

Зеленський обговорив виділення наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн

21:38 03.09.2022
Зеленський закликав місцеву владу виключити можливість спрацювання бойової зброї у публічних місцях

Зеленський закликав місцеву владу виключити можливість спрацювання бойової зброї у публічних місцях

21:35 03.09.2022
Зеленський подякував Повітряним Силам, артилеристам і розвідці за успіхи на фронті

Зеленський подякував Повітряним Силам, артилеристам і розвідці за успіхи на фронті

07:07 02.09.2022
Ми поки що не почули закликів МАГАТЕ до демілітаризації Запорізької АЕС – Зеленський

Ми поки що не почули закликів МАГАТЕ до демілітаризації Запорізької АЕС – Зеленський

07:06 02.09.2022
Перший день нового навчального року свідчить про стійкість держави та силу суспільства

Перший день нового навчального року свідчить про стійкість держави та силу суспільства

16:34 01.09.2022
Зеленський за підсумками розмови з ізраїльським прем'єром: Розраховую на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій

Зеленський за підсумками розмови з ізраїльським прем'єром: Розраховую на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій

14:25 01.09.2022
Зеленський відвідав відновлену школу в Ірпені

Зеленський відвідав відновлену школу в Ірпені

10:15 01.09.2022
Українці зроблять усе, щоб народи Європи жили вільно, – Зеленський

Українці зроблять усе, щоб народи Європи жили вільно, – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

ЄС закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

ОСТАННЄ

Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

У ЄС наголосили на необхідності дотримання прав нацменшин згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії в Україні

ЄС закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут

Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

Нардеп Железняк: На найближчому пленарному засіданні депутати знову проголосують за особливості роботи парламенту під час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА