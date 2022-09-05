Політика

17:52 05.09.2022

Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

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Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

Європейський комісар з переговорів про розширення та європейську політику сусідства Олівер Варгеї каже, що Європейська комісія надасть Україні свою оцінку як країні кандидату наступного року.

"Ми дамо нашу оцінку Україні як країні кандидату наступного року. Нещодавно ми (Європейська комісія) підготували наші висновки (за заявкою України на членство в ЄС) і ще працюватимемо над іншою частиною висновків щодо рівня відповідності України законодавству ЄС. Це ми маємо зробити до кінця року", - сказав він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Говорячи про перспективу надання Україні членства в ЄС, єврокомісар констатував, що процес розширення "ґрунтується на заслугах і завжди залежить від того, наскільки виконано Копенгагенські критерії". "Коли ви подивитеся на наші висновки, ви побачите дуже чітко, що потрібно зробити для того, щоб набути статусу кандидата. Це сім критеріїв, де, як ми розуміємо, Україна вже досягла певного поступу", - деталізував Варгеї.

За його словами, попереду "ще багато роботи". "Завжди легко говорити про дати, про наступні кроки, але головне – виконувати практичну роботу", - наголосив єврокомісар.

Теги: #україна_єс #варгеї

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