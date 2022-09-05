Політика

17:33 05.09.2022

Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

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Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

У Брюсселі фіксують прогрес України у сфері реформ та її просування у виконанні рекомендацій Європейської комісії у контексті заявки Києва на членство у Європейському Союзі.

Як повідомив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради асоціації Україна-ЄС верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, питання реформ було предметом обговорення сторін.

"Сьогодні ми обговорили наш двосторонній порядок денний, просування України (на шляху реформ - ІФ), який за останні місяці дивовижними темпами просувається всупереч, а, можливо, і завдяки російській агресії. Ми наголосили на важливості виконання рекомендацій комісії щодо заявки України на членство", - зазначив він.

При цьому Боррель назвав ключовими галузями верховенство права, боротьбу з корупцією. "Ми заслухали інформацію про ваші (українські – ІФ) кроки та схвалюємо важливе просування у сфері прав людини. Ми схвалюємо ратифікацію Стамбульської конвенції - це великий важливий крок у захисті жінок і дівчаток", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики.

Він також заявив про повну підтримку зусиль України щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів в Україні. З огляду на це Боррель наголосив на важливості ратифікації Україною Римського статуту, що дасть змогу максимально використати права повноправного членства у Міжнародному кримінальному суді.

Теги: #україна_єс #боррель

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