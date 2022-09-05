Політика

17:07 05.09.2022

Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

2 хв читати
Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що основний меседж за результатами засідання Ради асоціації Україна-ЄС полягає в тому, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну для перемоги у війні з Росією та у побудові сучасної демократичної держави.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання восьмої Ради асоціації Україна-ЄС. "Основний меседж сьогоднішньої зустрічі всьому світу полягає в тому, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, до яких шантажів не вдавалася б Росія проти нас. Ми надаватимемо підтримку – політичну, фінансову, військову стільки, скільки треба, і так довго, скільки потрібно", - сказав Боррель.

За його словами, перша мета цієї підтримки полягає в тому, щоб допомогти Україні завершити цю війну "якнайшвидше, але не за будь-яку ціну, а з повагою до суверенітету України". "Довгострокова перспектива після війни – це підтримка Україні, щоб допомогти побудувати сучасну, демократичну Україну. Ми засудили війну, яку має бути негайно припинено, та закликали до повного виведення військ із території України в межах міжнародно визнаних кордонів", - додав високий представник.

Окрім того, Боррель зазначив, що розпочавши війну, "Путін хотів зруйнувати Україну, колонізувати її, але натомість він наблизив Україну ще ближче до ЄС, так само як і посилює нашу рішучість допомагати Україні, побудувати сучасну, демократичну, незалежну державу як невід'ємну частину європейської сім'ї".

Теги: #україна_єс #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 05.09.2022
Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

17:31 05.09.2022
У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

17:21 05.09.2022
Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

17:16 05.09.2022
Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

17:04 05.09.2022
На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

16:46 05.09.2022
Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

15:53 05.09.2022
Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

17:21 30.08.2022
Неформальна Рада ЄС з питань закордонних справ обговорить питання віз для росіян - Боррель

Неформальна Рада ЄС з питань закордонних справ обговорить питання віз для росіян - Боррель

10:04 30.08.2022
Боррель сподівається, що міністри оборони ЄС дадуть зелене світло тренувальній місії високого рівня для української армії

Боррель сподівається, що міністри оборони ЄС дадуть зелене світло тренувальній місії високого рівня для української армії

21:01 24.08.2022
Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

ОСТАННЄ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

Нардеп Железняк: На найближчому пленарному засіданні депутати знову проголосують за особливості роботи парламенту під час війни

Зеленський обговорив із Макроном результати місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила питання оборони, євроінтеграції, відповідальності Росії за воєнні злочини, наповнення бюджету та охорони здоров'я - речниця фракції

Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

У Брюсселі відбудеться Рада Асоціації Україна-ЄС, у рамках якої обговорюватимуть заявку Києва на членство в ЄС і підтримку у війні з РФ

Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА