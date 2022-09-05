Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що основний меседж за результатами засідання Ради асоціації Україна-ЄС полягає в тому, що Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну для перемоги у війні з Росією та у побудові сучасної демократичної держави.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання восьмої Ради асоціації Україна-ЄС. "Основний меседж сьогоднішньої зустрічі всьому світу полягає в тому, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, до яких шантажів не вдавалася б Росія проти нас. Ми надаватимемо підтримку – політичну, фінансову, військову стільки, скільки треба, і так довго, скільки потрібно", - сказав Боррель.

За його словами, перша мета цієї підтримки полягає в тому, щоб допомогти Україні завершити цю війну "якнайшвидше, але не за будь-яку ціну, а з повагою до суверенітету України". "Довгострокова перспектива після війни – це підтримка Україні, щоб допомогти побудувати сучасну, демократичну Україну. Ми засудили війну, яку має бути негайно припинено, та закликали до повного виведення військ із території України в межах міжнародно визнаних кордонів", - додав високий представник.

Окрім того, Боррель зазначив, що розпочавши війну, "Путін хотів зруйнувати Україну, колонізувати її, але натомість він наблизив Україну ще ближче до ЄС, так само як і посилює нашу рішучість допомагати Україні, побудувати сучасну, демократичну, незалежну державу як невід'ємну частину європейської сім'ї".