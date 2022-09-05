Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

Американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес вважає, що США повинні готуватися до припинення існування Росії в її нинішньому вигляді в результаті російсько-української війни.

"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті повинні містити "деімперіалізацію" Росії", - зазначив він у своєму твіттері в неділю.

Також Годжес припустив, що розпочався процес розвалу Російської Федерації.

"Мені здається, що ми спостерігаємо початок кінця Російської Федерації, як вона виглядає сьогодні. До цього потрібно бути готовим... ми не були готові до кінця СРСР", – написав він.