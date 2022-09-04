Політика

15:33 04.09.2022

Зеленський: Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса Джонсона в британській політиці була збережена

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Зеленський: Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса Джонсона в британській політиці була збережена

Президент України Володимир Зеленський сподівається встановити близькі стосунки з новим британським прем'єр-міністром, розраховуючи при цьому, що "спадщина Бориса Джонсона" буде збережена.

"Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса була збережена. Тисячі небайдужих британців відкрили свої серця і будинки, щоб дозволити понад ста тисячам українських жінок і дітей знайти прихисток у Великій Британії", — йдеться в статті, опублікованій в газеті Daily Mail.

"Це допомогло багатьом нашим солдатам продовжувати боротися, не турбуючись про свої сім'ї". За словами Зеленського, кількість українських прапорів, які "високо і гордо майорять" по всій Великій Британії, свідчить про солідарність. "Кожен у Великій Британії повинен знати, що кожного дня боротьби за саме існування український народ безмірно вдячний всім у вашій країні", — написав він.

Зеленський високо оцінив роль Бориса Джонсона в допомозі Україні.

"Під час кожної зустрічі і розмови між нами у Бориса виникало одне дуже хороше запитання: А що ще? Що ще тобі потрібно? Це стало нашим гаслом, що гарантує ефективний прогрес. Повірте, небагато політиків готові на це", - написав Зеленський.

"Я знаю, що для Бориса Джонсона це був нелегкий шлях, оскільки йому довелося зіткнутися з багатьма внутрішніми проблемами. Пріоритет підтримки України потребував великої мужності і рішучості. Відтоді політична підтримка з боку британського уряду була непохитною: фінансова допомога, гуманітарна допомога і більш складна зброя", - написав президент.

Зеленський зазначив, що "ми навіть почали звертатися до нього, тепло і з гумором, як до Бориса Джонсонюка" ... минулого місяця Україна відзначила 31-у річницю своєї незалежності. З нами знову був Борис Джонсон, якого вітали прості українці", - зазначив він.

 

Теги: #джонсон #зеленський

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