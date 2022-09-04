Рада на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти з приводу подвійного громадянства в Україні - нардеп Железняк

Верховна Рада на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти з приводу врегулювання питання подвійного громадянства в Україні (№6368-д і №6369-д), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікавих законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д та 6369-д... враховуючи тематику та особливо нещодавнє позбавлення двох депутатів Ради громадянства, дискусія буде палкою", – написав він у своєму в телеграм-каналі.

Железняк нагадав, що законопроєкт 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати і набуття громадянства України, який передбачає певну лібералізацію інституту подвійного/множинного громадянства.

Проєкт закону також посилює механізм позбавлення громадянства. Зокрема, документ передбачає, що підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.

Законопроєкт № 6369-д, за словами парламентарія, полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави (керівні посади стратегічних підприємств і публічної служби, зокрема Держслужби) обов’язкового декларування іноземного громадянства, порядок звільнення таких осіб у разі виявлення "незадекларованого" громадянства, а також заборону для осіб з громадянством країни-агресора обіймати посади.