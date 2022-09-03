Політика

19:52 03.09.2022

Ердоган закликав Грецію не провокувати турецьких військових

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Ердоган закликав Грецію не провокувати турецьких військових

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Грецію про серйозні наслідки, якщо та провокуватиме турецьких військових.

"Якщо продовжите нинішній курс провокацій, то заплатите високу ціну. Хочу сказати Афінам лише одне: не забувайте про Ізмір", - заявив Ердоган, слова якого наводить у суботу агентство "Анадолу".

Наразі, як зазначають ЗМІ, Ердоган натякав на події 1919 року, коли Ізмір зайняли грецькі військові, а невдовзі їх з міста вибили війська Мустафи Кемаля Ататюрка.

Зокрема, Ердоган розкритикував Грецію за те, що її ВПС, як стверджує Анкара, влітку неодноразово піднімалися на перехоплення турецьких військових літаків. Більше того, за версією турецької сторони, грецькі пілоти при цьому робили захоплення потенційної цілі на своїх РЛС.

Такі інциденти трапляються на тлі загострення відносин між Грецією та Туреччиною. Країни багато років сперечаються щодо суверенітету в акваторії Егейського моря.

Туреччина поінформувала про ці інциденти НАТО. Як Анкара, так і Афіни входять у цей військовий союз.

 

 

Теги: #туреччина #греція #попередження #ердоган

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