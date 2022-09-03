Політика

12:01 03.09.2022

Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макєєва на посаду нового посла України - ЗМІ

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Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макєєва на посаду нового посла України - ЗМІ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився з кандидатурою Олексія Макєєва на посаду нового посла України у ФРН, повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела.

Як пише газета, Штайнмаєр підписав офіційне погодження. Макєєв змінить на посаді Андрія Мельника, який був послом упродовж майже восьми років.

Те, що Макєєв візьме на себе управління посольством України в Берліні, також підтвердили виданню Spiegel в дипломатичних колах.

Олексій Макєєв - спеціальний представник Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики.

11 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у ФРН.

Мельник обіймав посаду посла України в Німеччині з 2014 року.

Теги: #німеччина #макєєв

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