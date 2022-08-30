Політика

21:14 30.08.2022

Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції, обговорили 8-й пакет санкцій ЄС проти РФ і обмеження на поїздки для росіян

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Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції, обговорили 8-й пакет санкцій ЄС проти РФ і обмеження на поїздки для росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Празі з Міністром Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для громадян РФ.

"Зустрівся з моїм французьким колегою Катрін Колоною в Празі. Ми обговорили, що повинен включати майбутній восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для громадян РФ. Я привітав роль Франції у сприянні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Туреччини в Twitter.

 

Теги: #мзс #зустріч #франція

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