Політика

21:01 30.08.2022

Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

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Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Києві з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар заявив, що допомога Україні з боку США у сфері безпеки має тривати й нарощуватися.

"Вітаю в Україні сенаторів США Роберта Портмана та Емі Клобучар! Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для нас. Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України", - заявив Зеленський.

Також, за його словами, має посилюватись санкційна політика щодо країни-агресора. Одним із елементів такого тиску президент назвав запровадження візових обмежень для громадян РФ.

"Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #сша #сенатори #зеленський

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