Жодна європейська країна не гарантована від відвідування її російськими воєнними злочинцями – Зеленський на форумі у Словенії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодну європейську країну не застраховано від відвідування її російськими воєнними злочинцями.

Виступаючи відеозв'язком на 17-му Стратегічному форумі в Словенії, глава держави нагадав його учасникам про скоєні російські воєнні злочини в Україні, зокрема про знищення російською артилерією українських міст, створення фільтраційних таборів, розстріли мирних громадян.

"Коли ми говоримо про це, ми маємо на увазі не лише тих, хто обіймає високі посади в російській ієрархії. Йдеться про тисячі різних людей із паспортом громадянина Росії", - заявив Зеленський, перерахувавши всіх причетних до забезпечення російської армії: інженерів, представників спецслужб, пропагандистів тощо.

Він також відзначив і тих громадян РФ, "хто мовчить, коли бачить усе це (злочини в Україні – ІФ) і нічого не робить, не протестує, не бореться, навіть коли перебуває у повній безпеці у європейських країнах".

"Громадяни Росії, у яких залишилося хоч щось людське, мають бути першими у протидії війні. Якщо вони мають совість і сором, але ми не бачимо постійних і помітних антивоєнних протестів за участю громадян цієї держави – навіть там, де для них немає ризику репресій за протест. А чому так? Європа не тиха гавань, де можна просто пересидіти в той час, поки хтось інший бореться проти російського терору, але, на жаль, багато громадян РФ саме так і сприймають Європу. Саме для цього їм і потрібні європейські візи. На жаль, жодна з ваших держав не застрахована від того, що воєнні злочинці, на руках яких кров українців, приїдуть до вас просто як туристи", - сказав президент.

За його словами, одного разу такі туристи "отримають наказ і стануть зовсім не туристами". "Так не має бути. І всі ми в Європі повинні від цього захищатися. Російський терор – це однакова загроза для всіх нас. Хто не бореться проти терору, той підтримує його та поділяє відповідальність за всі його наслідки", - додав він.

При цьому Зеленський наголосив, що європейським країнам, щоб уникнути подібної ситуації, необхідно запровадити повне ембарго на всі відносини в РФ, доки вона продовжує війну.