Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться

Німеччина переглянула своє ставлення до військової підтримки України та планує надавати необхідну допомогу стільки, скільки знадобиться, заявив федеральний канцлер Олаф Шольц під час виступу в Карловому університеті у Празі.

"Ми продовжуватимемо цю підтримку надійно і стільки, скільки знадобиться", - наголосив Шольц, повідомляє Reuters.

Він також пообіцяв, що найближчими тижнями та місяцями Німеччина відправить Україні найсучаснішу зброю, таку як системи протиповітряної оборони, радари й розвідувальні безпілотники.

За його словами, Німеччина також може взяти на себе відповідальність за нарощування артилерійського та протиповітряного потенціалу України.

Шольц також закликав до розширення Європейського Союзу та входження до нього України, Молдови та Грузії.

"Наша Європа об'єднана миром і свободою і відкрита для всіх європейських народів, які поділяють наші цінності", - зазначив він, закликавши членів ЄС "згуртуватися, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення".