Політика

14:10 29.08.2022

Ю.Тимошенко: Українського газу вистачить для нормального проходження опалювального сезону

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Ю.Тимошенко: Українського газу вистачить для нормального проходження опалювального сезону

Якщо керівники "Нафтогазу" вже зараз з упевненістю говорять про те, що Україну очікує складний зимовий період, – це свідчить, що вони мають намір знову нажитися на простих українцях й експортувати вітчизняний газ за кордон, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Сьогодні ми видобуваємо 19–20 мільярдів кубометрів газу. На рік нам потрібно 17 мільярдів, враховуючи, що через війну виробництво частково не працює, а люди – поїхали. Куди чиновники планують подіти ще 2 мільярди нашого газу і говорять про дефіцит... Якщо ефективно підтримати вугільну галузь та покласти на склади хоча б 2,5 мільйона тонн – а у нас є така можливість – жодного енергетичного дисбалансу не буде!" – сказала Тимошенко в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

За словами Тимошенко, українського газу достатньо, щоб забезпечити Україну природним газом навіть якщо на вулиці буде -20°С.

"Чиновники з "Нафтогазу" мають намір експортувати наш газ для того, щоб деякі приватні компанії заробили гроші на цій різниці, а для українців вони купуватимуть газ по 3 долари за кубометр – і це без ПДВ, транспортування тощо. Я вважаю, що наразі має повністю запрацювати одноголосно створена спеціальна слідча комісія в парламенті та взяти під контроль кожен грам українського природного газу", – додала Тимошенко.

За її словами, влада має зробити все необхідне, щоб Україна вистояла під час війни взимку, а люди – додатково не страждали.

"Якщо Запорізьку АЕС буде виведено остаточно з ладу окупантами, нам потрібно запастися додатковим вугіллям. Але якщо український газ не забиратимуть на експорт, а віддаватимуть українцям, країна нормально пройде зиму", – переконана політик.

Теги: #газ #тимошенко

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