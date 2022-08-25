Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден провели розмову, обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над РФ та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

"Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.", - написав Зеленський у твіттері.

У свою чергу Байден зазначив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та українців у боротьбі за захист свого суверенітету.

"Я говорив із президентом Зеленським, щоб привітати Україну з Днем незалежності. Я знаю, що це гірко-солодка річниця, але я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету", написав він у твіттері.

Пізніше пресслужба глави української держави повідомила, що в ході розмови Зеленський "особливо наголосив на вчорашній заяві Джозефа Байдена про надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на $6 млрд: $3 млрд оборонної допомоги та спрямування $3 млрд фінансової допомоги через Світовий банк".

"Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності", – сказав він, окремо подякувавши Джо Байдену за включення до нового пакета допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Крім того, український президент розповів американському колезі про масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні. Він запропонував посилити двосторонню координацію для розв’язання нагальних питань щодо відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

"Глава української держави також докладно поінформував президента США про ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити", - наголошують в Офісі президента України.

Там додають, що під час розмови лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.