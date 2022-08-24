Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Португалії Жуаном Гомесом Кравіньйо під час його візиту до Києва участь у відновленні України та високо оцінив допомогу, яку португальська сторона надає у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів Ірпеня та Бучі.

"Ви – одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це… Відновлення освітніх закладів, які повертають наших школярів до школи, студентів в університети, а дітей у дитячі садочки – для нас це пріоритет. Це перший крок до відновлення нашої держави", – наводить слова Зеленського його пресслужба.

Водночас він висловив сподівання, що Португалія приєднається до відновлення України на глобальному рівні.

Як повідомляється, під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшої підтримки України з боку Португалії у зміцненні обороноздатності та посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, глава держави закликав запровадити візові обмеження проти громадян РФ.

Зеленський також подякував португальській стороні за участь у другому саміті Кримської платформи та наголосив на важливості збереження питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному.

Міністр закордонних справ Португалії зі свого боку зазначив, що для нього честь бути в Україні у 31-гу річницю її незалежності та представляти свою країну.

Жуан Гомес Кравіньйо наголосив, що приїхав, щоб переказати слова солідарності та підтримки від президента, прем'єр-міністра, уряду та народу Португалії.