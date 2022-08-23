Шмигаль: До кінця 2024 року ми плануємо бути повністю готовими до вступу в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу до Європейського Союзу.

"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство і вже виконали майже 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде впроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр також зазначив, що в межах плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цього відновлення.

"Ми сформували чітке та зрозуміле бачення, як Україні стати успішним та заможним членом Європейського Союзу. І цей план ми обов'язково реалізуємо повною мірою після перемоги", - наголосив він.