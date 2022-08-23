Політика

12:45 23.08.2022

Прем'єр Фінляндії за посилення санкцій проти Росії

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Прем'єр Фінляндії за посилення санкцій проти Росії

 Фінляндія готова ще більше посилити санкції щодо Росії, заявила прем'єр-міністр Санна Марін (Sanna Marin).

"Санкції проти Росії має бути продовжено й навіть посилено", - сказала вона у вівторок на зустрічі з послами республіки, яка відбувається в Гельсінкі.

Марін також зазначила, що майбутня осінь у Європі буде складною, оскільки ціни на енергоносії зростають. "Проте відмова від викопних енергоносіїв Росії має бути повною", - сказала прем'єр.

Глава уряду висловилася за посилення зв'язків Фінляндією з країнами Балтії після вступу до НАТО.

"Членство Фінляндії в НАТО зблизить відносини з Естонією. Ми могли б уважніше прислухатися до наших друзів у країнах Балтії в останні десятиліття, коли йшлося про нашу спільну безпеку та Росію", - сказала прем'єр-міністр.

Теги: #санкції #фінляндія #санна_марин

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